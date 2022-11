Terceiro número do jornal Artéria chega com o PÚBLICO de 3 de Dezembro

O projecto de informação comunitária Artéria, lançado pelo PÚBLICO com o apoio da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, tem nova edição em papel, gratuita com o jornal de 3 de Dezembro.

Os projectos comunitários de Lisboa que tentam contribuir para uma mudança das mentalidades, no caminho para uma maior sustentabilidade nos hábitos de consumo, são o destaque maior da próxima edição em papel do Artéria. O número três do jornal comunitário sobre a vida na capital, projecto produzido pelo PÚBLICO em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, será distribuído gratuitamente com a edição de 3 de Dezembro do diário, na área metropolitana.

As crescentes alternativas de consumo ético e ambientalmente defensável que estão a despontar pela cidade, inseridas no objectivo maior de um futuro marcado por um estilo de vida mais sustentável, constituem o tema de uma reportagem que faz a capa desta edição do Artéria. O terceiro número da versão em papel do jornal comunitário, produto da participação de cidadãos voluntários e com uma periodicidade bimestral, terá 32 páginas.

Nesta edição, os leitores poderão ainda encontrar uma reportagem sobre as sessões do Café Memória, iniciativa solidária destinada a ajudar pessoas com problemas de memória ou demência, bem como os seus familiares, amigos e cuidadores. Ainda dando ênfase ao espírito comunitário que marca o Artéria, espreitam-se as aulas de alfabetização para adultos na Alta de Lisboa, freguesia do Lumiar. Depois de saírem do trabalho, estas pessoas empenham-se na aprendizagem da leitura e da escrita da língua que falam desde sempre.

O tema de capa do número 3 do Artéria está em sintonia com o do próximo debate organizado pelo projecto, a realizar a 30 de Novembro, pelas 15h, na sala de extracções da Lotaria Nacional, nas instalações da Santa Casa, no Largo Trindade Coelho. Moderado por Manuel Carvalho, director do PÚBLICO, tentará responder à questão “É possível ter uma vida calma em Lisboa?”.

A conversa contará com a participação de André Barata, filósofo e professor universitário, com obra publicada sobre o ritmo contemporâneo, Hans Eickhoff, membro da Cooperativa Rizoma e da equipa organizadora do Festival Umundu Lx, Sofia Pereira, presidente da direcção do Slow Movement Portugal, e Jorge Farelo, membro da Rede para o Decrescimento.

Quem tiver interesse em participar no Artéria, contando as histórias da sua Lisboa, deverá enviar um e-mail para arteria@publico.pt, indicando como pode ser útil ao projecto. Todos os e-mails serão respondidos.