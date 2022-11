O que é que Elon Musk quer para o Twitter? Um mês depois, ninguém sabe ao certo

Depois de comprar o Twitter por 44 mil milhões de dólares, o multimilionário Elon Musk já despediu metade da força de trabalho da empresa e continua a tomar várias decisões que estão a tornar o futuro da rede social imprevisível.

Neste P24, ouvimos a jornalista de tecnologia Karla Pequenino sobre as decisões impulsivas de Elon Musk e as visões em constante mudança que o novo dono do Twitter tem defendido para a plataforma.

