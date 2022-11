Está aberta a rota para uma arquitectura do bacalhau e de outros peixes

Nos últimos anos, o arquitecto e investigador André Tavares calçou umas galochas, um impermeável e subiu ao cesto da gávea para perceber, na vastidão do mar, se era possível uma história da arquitectura que a cruzasse com o oceano mas, sobretudo, com os seres marinhos que o habitam. Acabado de aportar às livrarias, o livro Arquitectura do Bacalhau e de Outras espécies carrega nos porões os resultados das primeiras incursões por mares pouco ou nada navegados, entre nós, abrindo novos horizontes para a compreensão de uma actividade, a arquitectura, que, garante ele, está longe de se esgotar na terra firme onde assenta alicerces.