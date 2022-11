Doze vinhos que são boas prendas para oferecer à família e aos amigos

Já toda a gente sentiu aquela tristeza de chegar a casa de um amigo com uma garrafa cuja compra foi muito bem planeada e, depois, quando a entrega ao anfitrião, ouve qualquer coisa como “ok, obrigado, põe ali junto às outras que agora estou de roda deste ossobuco que não há maneira de ficar tenro, filho da mãe do talhante que me enganou”. Não será caso para um tipo dar meia volta e ir com a garrafa para uma cadeia de fast food, mas às vezes apetece. Nós sabemos do que falamos.