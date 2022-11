Musk diz que apoiará candidatura presidencial de Ron DeSantis

O multimilionário que agora é proprietário do Twitter afirma estar desapontado com a Administração Biden e escreve um rotundo “SIM” quando perguntado se apoia o governador da Florida.

O proprietário da rede social Twitter, Elon Musk, disse que irá apoiar a candidatura do republicano Ron DeSantis, caso o actual governador da Florida decida entrar na corrida à Casa Branca em 2024.

Musk foi questionado na rede social sobre se poderia vir a apoiar o governador republicano e respondeu afirmativamente, dizendo não ter encontrado um candidato adequado entre as fileiras do Partido Democrata. “A minha preferência para a presidência em 2024 é por alguém sensato e centrista. Tinha esperança que esse fosse o caso com a Administração Biden, mas até agora estou desapontado”, afirmou.

O criador da Tesla lembra, no Twitter, que foi um “apoiante importante da presidência Obama-Biden e votou (com relutância) em Biden contra Trump”.

Foto Twitter

DeSantis tem sido apontado como um dos favoritos para ser o escolhido pelo Partido Republicano como candidato às eleições presidenciais e espera-se que seja o mais sério adversário de Donald Trump nas primárias. A projecção de DeSantis tornou-se maior depois da grande vitória que alcançou nas eleições estaduais na Florida, no início do mês, quando foi reeleito com 59,4% dos votos, quase mais 20 pontos percentuais à frente do seu rival democrata, Charlie Crist.

Ao mesmo tempo, Trump foi criticado por várias personalidades do Partido Republicano depois de as suas promessas de uma “onda vermelha” nas eleições intercalares para o Congresso não se terem cumprido. O Partido Democrata conseguiu manter a maioria no Senado e sofreu uma derrota menor do que o esperado na Câmara dos Representantes.

Musk também justificou a decisão de reactivar a conta de Trump no Twitter, depois de mais de um ano de suspensão por causa do papel do ex-Presidente na invasão do Capitólio, em Janeiro de 2021. “Não me importa que Trump não esteja a publicar no Twitter. O mais importante é que o Twitter corrigiu o erro grave de banir a sua conta, apesar de não ter havido qualquer violação da lei ou dos termos de utilização da rede”, escreveu. “Afastar da plataforma um Presidente em funções prejudicou a confiança pública no Twitter de metade da América”, acrescentou.