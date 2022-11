Ucrânia acusa russos de deixarem explosivos em brinquedos

O Governo ucraniano acusou esta sexta-feira as tropas russas de deixarem explosivos escondidos em brinquedos durante a sua retirada da cidade de Kherson, no sul do país. O assessor do Ministério de Assuntos Internos da Ucrânia, Rostyslav Smirnov, fez esta declaração durante um programa de angariação de fundos que foi transmitido simultaneamente por todos os canais de televisão ucranianos, segundo a agência de notícias local Ukrinform.

Smirnov indicou que, após a saída dos soldados russos da importante cidade que Moscovo chegou a ocupar totalmente, a principal tarefa do Exército ucraniano é desminar a área para a tornar segura.

“Actualmente, o foco principal é a desminagem. O número de minas é extremamente grande em Kherson. Recebo constantemente documentos fotográficos [sobre munição descoberta] em brinquedos infantis, havia uma mina entre duas bolas de futebol (…)”, declarou o funcionário do Governo ucraniano.

Smirnov acrescentou que as equipas já retiraram mais de 5 mil objectos explosivos dos territórios libertados da região de Kherson.

Os soldados russos abandonaram parte da região de Kherson há apenas algumas semanas e retiraram-se para a margem direita do rio Dnieper, que divide a cidade, por causa do avanço das tropas ucranianas. Kherson, no sul da Ucrânia, é uma das quatro regiões ucranianas que a Rússia anexou unilateralmente, juntamente com a vizinha Zaporijjia, bem como Lungansk e Donetsk, no leste do país.