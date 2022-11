O que a Rússia deixou para trás em Kherson

Z's pintados nas paredes marcam os lugares que tropas russas terão ocupado, vandalizado e depois abandonado em Kherson, a cidade que voltou a hastear a bandeira amarela e azul da Ucrânia.

A capital regional, a única que a Rússia conseguiu ocupar desde o início da guerra, está há uma semana a identificar vítimas e a limpar o que as forças russas deixaram para trás, desde embalagens de comida a munições e minas. Os investigadores descobriram 63 corpos com sinais de tortura, disse o ministro do Interior da Ucrânia. "Foram descobertos 63 corpos na região de Kherson, mas temos de compreender que a busca só começou agora, que muitos mais esconderijos e enterros serão descobertos", disse Denys Monastyrsky, segundo a agência noticiosa Interfax, da Ucrânia.

A polícia ucraniana arranca das ruas cartazes de propaganda russa enquanto os habitantes descrevem como os invasores torturaram e mataram residentes a quem saquearam apartamentos. Levaram fogões, frigoríficos e televisões, contam, e destruíram infra-estruturas energéticas críticas.

Agora, muitos cidadãos sobreviventes da ocupação russa têm sérios problemas de acesso a água potável e têm de reparar centrais eléctricas danificadas, que impedem o acesso a aquecimento e a electricidade, relatam os fotógrafos da Reuters.