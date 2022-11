Governo nomeia novos membros para o Conselho das Finanças Públicas

As economistas Noémia Silva Goulart e Evi Pappa são as escolhidas para passarem a fazer parte do conselho superior do Conselho das Finanças Públicas, a entidade que tem como missão monitorizar e avaliar a condução das políticas orçamentais em Portugal. A designação para os cargos de vogais não executivas foi concretizada esta sexta-feira através da publicação, em Diário da República, de uma resolução do Conselho de Ministros.

Noémia Silva Goulart, técnica superior de estatística do Instituto Nacional de Estatística (INE), coordena, desde Setembro de 2020, a unidade criada com o objectivo de garantir que as regras definidas na nova Lei de Enquadramento Orçamental são aplicadas em toda a administração pública.

Entre 2019 e 2020, a economista formada no ISEG foi, de acordo com a nota curricular incluída na resolução, vice-presidente do conselho directivo do Instituto da Segurança Social e, entre 2013 e 2016, coordenadora técnica da área de finanças públicas no Conselho das Finanças Públicas.

Entre 2005 e 2009, foi assessora na Secretaria de Estado da Segurança Social, liderada durante esse período pelo actual ministro das Finanças, Fernando Medina.

A outra nomeada, Evi Pappa, vem ocupar uma das duas vagas do conselho superior do CFP que estão reservadas a personalidades de nacionalidade estrangeira. A economista é actualmente professora de Macroeconomia na Universidade Carlos III de Madrid, tendo-se dedicado ao longo da sua carreira académica sobretudo ao desenvolvimento de investigação na área das políticas orçamental e monetária.

A designação das duas novas vogais é, de acordo com a lei, feita pelo Governo após proposta conjunta do presidente do Tribunal de Contas e do governador do Banco de Portugal.

Noémia Silva Goulart e Evi Pappa substituem no cargo Carlos Marinheiro e George Kopits, membros do conselho superior do CFP desde Fevereiro de 2012.