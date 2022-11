Um Orçamento de “quero, posso e mando” e de “inspiração neoliberal”, acusa a oposição

Não foi preciso chegar ao último dia de debate e votação do Orçamento do Estado (OE) para 2023 para que alguns partidos da oposição e o Governo fizessem um balanço do processo legislativo. Esta quinta-feira, no final do quarto dia de discussão do OE, e já com o debate político feito sobre todos os artigos e propostas de alteração do Orçamento, PSD, BE, Chega e IL deixaram críticas ao OE e destacaram a falta de diálogo do Governo.