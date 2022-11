Sem flores: o maior lago de El Salvador está inundado de lixo

Um cavalo percorre com dificuldade um mar de garrafas de plástico, latas e lama verde que preenchem o maior lago de água doce de El Salvador. As imagens cruas mostram como uma fonte essencial de água para beber é negligenciada, mesmo com a crescente preocupação com o ambiente a nível global.

Conhecida na região como “Suchitlan” (que significa lugar de flores na língua indígena nahuatl) , o ecossistema do reservatório Cerrón Grande serve de casa a peixes nativos, aves aquáticas e mamíferos como os pumas e os ocelotes.

Foto Os cavalos a beberem junto ao lago JOSE CABEZAS/REUTERS

Ainda que no papel seja um local protegido, a realidade mostra que é uma das massas de água mais poluídas da América Central.

A incapacidade do governo de gerir as enchentes de resíduos no reservatório decorre enquanto os líderes mundiais se encontraram no Egipto na semana passada para debater as prioridades ambientais na COP27, a cimeira climática das Nações Unidas.

No Suchitlan, as mulheres que navegavam em barcos raquíticos trabalham desde o estalar da madrugada para se desfazerem do lixo que sufoca o lago. Mas, depois de uma breve campanha de limpeza, o governo reduziu o orçamento para trabalhadores e a iniciativa está abandonada há semanas.

Foto O lago está repleto de lixo JOSE CABEZAS/REUTERS

O lixo que se acumula no reservatório vem do rio Lempa, que corre das zonas montanhosas da Guatemala, passando pelas Honduras, antes de assentar no Cerrón Grande, localizado ao pé da maior barragem hidroeléctrica de El Salvador.

As autoridades da cidade vizinha de Potonico, uma das mais afectadas pelos resíduos, dizem que as pessoas que ali vivem não são as responsáveis pela poluição na água, mas são quem sofre com as consequências, já que afecta a sua saúde e o seu modo de vida.

Foto Mauricio Orellana utiliza o seu barco de pesca para ajudar a limpar o lago JOSE CABEZAS/REUTERS

Cerca de um quinto dos resíduos produzidos no pequeno país da América Central não é processado de forma correcta, segundo os dados do Ministério do Ambiente do país. Tal significa que umas 854 toneladas de lixo acabam por ir parar todos os dias aos rios, lagos e praias.

El Salvador é uma das nações mais pobres da América Latina. O popular Presidente Nayib Bukele tem-se focado em deter membros suspeitos de participarem em gangs e em melhorar a economia com uma aposta controversa na criação de criptomoedas através da energia geotérmica (vulcânica), algo que até agora tem tido poucos resultados.