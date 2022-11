Miguel Poiares Maduro: depois do tinto Coligação, poderá vir um branco Geringonça

O antigo ministro do Desenvolvimento Regional no Governo de Pedro Passos Coelho, Miguel Poiares Maduro, hoje dedicado à vida académica, mas mantendo uma presença pública, é um apaixonado por gastronomia e vinhos. Cozinha para os amigos, que por vezes servem de cobaias para algumas experiências mais criativas, e decidiu agora fazer um vinho a seis mãos, com Anselmo Mendes e Luís Abrantes. Chamou-lhe Coligação.