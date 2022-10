Poiares Maduro: “Normalizar o Chega é fazer com que o Chega cresça e se torne cada vez mais relevante”

O antigo ministro de Passos Coelho elogia Luís Montenegro mas tem uma divergência com o líder: Poiares Maduro seria mais claro que Montenegro a negar a possibilidade de um futuro acordo com o Chega.

O antigo ministro Adjunto de Passos Coelho defende que o PSD não deveria “deixar qualquer ambiguidade” sobre a futura relação com o Chega. Numa entrevista ao Interesse Público, a que pode assistir no site do PÚBLICO, Miguel Poiares Maduro defende que qualquer “ambiguidade é um equívoco estratégico, porque vai levar a que se reforce cada vez mais o Chega”, pois o eleitorado achará “que o Chega vai fazer parte da solução de governo”. E pode ser uma “profecia que se auto-concretiza”.