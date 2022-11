Espanha entrou para o grupo dos estreantes competentes com goleada

Depois da Inglaterra e da França, a Espanha foi a terceira selecção com aspirações a conquistar o Mundial 2022 a ter uma entrada competente na prova. Contra uma Costa Rica que mostrou debilidades em excesso, os espanhóis, com uma equipa repleta de mobilidade, já venciam à meia hora por 3-0 e, sem precisarem de desperdiçar demasiada energia, concluíram a primeira jornada do Grupo E com uma goleada, por 7-0.

A história não jogava a favor da Espanha, que nas últimas três edições de Campeonatos do Mundo não venceu o jogo de estreia na prova, mas, em 2010 (derrota contra a Suíça), em 2014 (goleada sofrida frente aos Países Baixos) ou em 2018 (empate a três com Portugal), a competência dos rivais estava muitos furos acima da Costa Rica.

Apostado desde o minuto um em tentar tapar todos os caminhos na direcção da baliza de Keylor Navas, colocando 11 jogadores atrás da linha da bola, o colombiano Luis Fernando Suárez, seleccionador costa-riquenho, começou a ver o tapete a fugir debaixo dos pés aos 11’, dom o primeiro golo espanhol marcado por Dani Olmo.

Sem mostrar qualquer capacidade para reagir, a Costa Rica manteve-se remetida ao seu meio-campo e, com um futebol de pé para pé, a Espanha desmantelou a estratégia do rival com facilidade, marcando mais dois golos na primeira meia hora: aos 21’, com um remate colocado, Marco Asensio fez o 2-0; aos 31’, na transformação de uma grande penalidade, Ferrán Torres colocou a diferença em três golos.

Com um terço da partida concluída, o vencedor estava encontrado e o jogo condenado a perder qualidade. Sem surpresa, a partir desse momento a Espanha baixou o ritmo, permitindo que a Costa Rica conseguisse respirar melhorar, sem, no entanto, criar qualquer perigo para Unai Simon em 45 minutos.

Na segunda parte, o filme não foi muito diferente. Mesmo com a cabeça no próximo confronto do Grupo E, que será com a Alemanha, a Espanha continuou a jogar de forma tranquila e, perante a apatia do adversário, Ferrán Torres bisou aos 54’.

Já com muitos dos titulares no banco a descansar, os números da goleada subiram aos 74’, depois de Morata, que tinha entrado para o lugar de Torres, oferecer a Gavi a oportunidade de se estrear a marcar em Mundiais com apenas 18 anos.

As contas não estavam, porém, ainda fechadas. No minuto 90, Carlos Soler fez o 6-0 e, três minutos depois, Morata fez o 7-0 final.