Oposição isola Governo e prepara munições para debate sobre pensões de 2024

O Governo ficou esta terça-feira isolado na defesa da sua proposta das pensões para 2023 prevista no Orçamento do Estado para o próximo ano e nem a proposta do PS para compensar os pensionistas, caso a inflação se revele superior, evitou duras críticas de todas as bancadas. O PCP levou de novo a votos a proposta para aumento das pensões e forçar o debate, o BE acusou o Governo de decidir com argumentos da direita e até de “dar um brinde” aos que atacam a sustentabilidade da Segurança Social. O executivo recusou a colagem e o PSD acabou por intervir para se descolar do PS e com isso isolar o Governo de António Costa. Para 2023 está marcado novo debate para fixar o que acontece às pensões no ano seguinte.