Compensação das pensões pode custar 200 milhões sem pesar no défice

A proposta do PS que dá a possibilidade ao Governo de actualizar as pensões em 2023 num valor superior ao previsto deverá representar um acréscimo de despesa avaliado entre 150 e 200 milhões de euros, segundo contas do grupo parlamentar, avançadas ao PÚBLICO pelo líder da bancada. Eurico Brilhante Dias adianta, porém, que este aumento da factura com as pensões não terá impacto no défice.