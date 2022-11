OE2023: o que os partidos querem em cinco áreas que mexem com a nossa vida

O Orçamento do Estado (OE) para 2023 vai a votação final global a 25 de Novembro. Esta sexta-feira, os partidos entregaram as últimas propostas de alteração, muitas delas marcadas pelo impacto que a inflação tem no poder de compra. Há mais de 1400 propostas, mas só perto de 50 – as do PS – têm aprovação garantida. Veja aqui propostas dos partidos para as áreas-chave do Orçamento de resposta à crise.