Administração central chumba Parque de Ciência e Tecnologia anunciado por Miguel Alves

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRN) emitiu na semana passada um parecer desfavorável à construção do Parque de Ciência e Tecnologia previsto para a zona de Argela, no concelho de Caminha. O empreendimento em causa devia acolher o polémico Centro de Exposições Transfronteiriço (CET) e meia dúzia de unidades industriais de pequena dimensão, além de espaços comerciais e de serviços, e foi anunciado em meados de Setembro por Miguel Alves – dias antes de deixar a presidência da Câmara local para se tornar secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro por algumas semanas – como “um ponto de viragem no desenvolvimento do concelho”.

O parecer da CCDRN é vinculativo e resulta da apreciação negativa do Pedido de Informação Prévia (PIP) apresentado em Agosto à autarquia pela empresa Green Endogenous, do empresário Ricardo Moutinho. O chumbo resulta não apenas da avaliação dos serviços da CCDRN, mas também dos pareceres igualmente negativos da Agência Portuguesa do Ambiente e da Infra-estruturas de Portugal.

O documento, que não tem data, deu entrada na autarquia no passado dia 18, precisamente dois dias depois de o novo presidente da Câmara, Rui Lages, ter inesperadamente alterado a sua posição em relação ao contrato-promessa celebrado entre o seu antecessor e Ricardo Moutinho, com vista à construção do CET num outro local, a Quinta do Corgo, mediante o pagamento adiantado de 300 mil euros. Na reunião do executivo municipal então realizada, o actual autarca, que até esse momento não via razão para pôr fim ao contrato, apesar dos múltiplos incumprimentos por parte do promotor, apresentou uma proposta – que não constava da agenda e foi aprovada por unanimidade – com a finalidade de rescindir o contrato e exigir a devolução do dinheiro entregue a Ricardo Moutinho.

Seguindo a posição de Miguel Alves, que chegou a anunciar o Parque de Ciência e Tecnologia de Argela como “um espaço apenas comparável à Autoeuropa”, que representava “a revolução industrial de que o concelho precisava”, Rui Lages apostava até então na viabilização deste empreendimento como forma de concretizar o CET inicialmente previsto para a Quinta do Corgo.

O parecer da CCDRC pôs agora fim a este processo, na medida em que os fundamentos da reprovação do PIP surgem como inultrapassáveis. Entre eles avulta o facto de o Plano Director Municipal (PDM) de Caminha condicionar a criação da Zona Empresarial de Argela à entrada em vigor de um plano de pormenor para o local, que permitisse a reconversão do solo rústico em solo urbanizável e cuja elaboração teria de ter sido iniciada no prazo de três anos após a publicação do PDM.

Tendo-se extinguido tal prazo em Fevereiro de 2020 e não tendo até agora sido desencadeado o procedimento de elaboração desse plano, a área onde o promotor pretendia erguer o Parque de Ciência e Tecnologia e o CET mantém o estatuto rústico, não podendo ali ser autorizada qualquer construção daquele tipo.

Por outro lado, e para lá de o PIP incidir em grande parte sobre áreas da Reserva Agrícola Nacional e da Reserva Ecológica Nacional, atravessadas por cursos de água, a CCDRC entende que o Centro de Exposições Transfronteiriço não seria enquadrável na Zona Empresarial que o PDM previa para ali previa, caso o plano de pormenor tivesse avançado, uma vez que se trata de um “equipamento” cuja construção só é permitida em “espaços de uso especial” concretamente identificados na planta de ordenamento do PDM.

“Basicamente alguns dos usos [previstos para o CET] descritos [no PIP] estão relacionados com equipamentos desportivos e culturais e, portanto, não compatíveis com a definição de área empresarial e muito menos quando é objectivo [da mesma, tal como consta do PDM] acolher ‘unidades industriais exigentes (em termos de área e segurança)’”, sintetiza o parecer.

A CCDRN chama a atenção da Câmara de Caminha para o facto de o Regime Jurídico da Urbanização e Edificação estabelecer no seu artigo 11.º, relativo ao procedimento de “saneamento e apreciação liminar”, que compete ao presidente da Câmara, no prazo de oito dias após a apresentação do requerimento [neste caso PIP], proferir despacho de “rejeição liminar (...) quando da análise dos elementos instrutórios resultar que o pedido é manifestamente contrário às normas legais ou regulamentares aplicáveis”. Só no caso de tal não se verificar é que a autarquia deve solicitar os pareceres externos previstos na lei.

Quer isto dizer que, atendendo, entre outros, ao facto de o Parque de Ciência e Tecnologia não ser viável por não ter sido elaborado o plano de pormenor a que o PDM obriga, o PIP da Green Endogenou devia ter sido rejeitado liminarmente por Miguel Alves.