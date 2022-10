Uma “revolução” em Caminha e uma Autoeuropa em Vilar de Mouros

O contrato-promessa de arrendamento assinado entre a Câmara de Caminha e a empresa Green Endogenous em 2020 prevê a construção de um Centro de Exposições Transfronteiriço, destinado à realização de feiras, espectáculos, concertos e competições desportivas na Quinta do Corgo, nas proximidades da cidade. O pavilhão a erguer a expensas do promotor terá 2000m2 e, segundo a proposta com que o então autarca Miguel Alves fez aprovar a minuta do contrato, capacidade para 5500 lugares sentados e oito mil em pé.