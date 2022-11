Jornalista da AP despedido por noticiar que Rússia disparou míssil que caiu na Polónia

A agência internacional de notícias Associated Press (AP) despediu esta segunda-feira um dos seus jornalistas, James LaPorta, que noticiou que os mísseis que caíram na Polónia, a 15 de Novembro, tinham sido disparados pela Rússia.

LaPorta terá recebido informações de um membro dos quadros superiores dos serviços secretos norte-americanos, que, na condição de anonimato, acusou a Rússia de ser responsável pela queda de mísseis em território da NATO.

Após um breve inquérito sobre o sucedido, o jornalista de 35 anos foi dispensado, confirmaram outros jornalistas da redacção da AP ao The Washington Post.

“Os rigorosos critérios e práticas editoriais da Associated Press são fundamentais para a missão da AP enquanto agência de notícias independente. Quando as nossas normas são violadas, temos de tomar as medidas necessárias para salvaguardar a integridade da agência”, justificou a porta-voz da AP, Lauren Easton. “Não tomamos estas decisões de ânimo leve nem as baseamos em incidentes isolados”.

James LaPorta, que começou a trabalhar para a agência de notícias em 2020, após ter combatido pelos Estados Unidos no Afeganistão, recusou comentar a decisão da AP. Durante dois anos, escreveu sobre assuntos militares e questões de segurança nacional.

De acordo com Lauren Easton, não está prevista qualquer medida disciplinar para os editores envolvidos na publicação do texto. Segundo cita o Washington Post, um deles “teria votado” em publicá-lo, afirmando: “Não consigo conceber que um funcionário dos serviços secretos norte-americanos se enganasse nisto.”

Alerta de ataque russo lançou o “caos”

Num momento inicial, pelas 18h30 da passada terça-feira (hora de Portugal continental), a AP avançou que dois mísseis russos teriam atingido território da Polónia, com um deles a provocar duas mortes, citando um funcionário dos serviços de informação norte-americanos.

O alerta dado pela agência levou o primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, a convocar de imediato uma reunião de emergência do Comité do Conselho de Ministros para os Assuntos de Segurança e Defesa Nacional.

No entanto, minutos após as notícias iniciais, o Pentágono afirmou, em conferência de imprensa, não conseguir “confirmar nem desmentir” os relatos de que teriam sido mísseis russos a atingir a aldeia de Przewodów, a menos de dez quilómetros da fronteira com a Ucrânia.

A informação dada pelo jornalista da AP estava, aparentemente, incorrecta. Mas o “caos”, nas palavras de Mateusz Morawiecki, estava lançado.

Na mesma noite, o Governo da Polónia aumentou a prontidão das suas Forças Armadas e anunciou ponderar a activação do artigo 4.º da NATO, que prevê uma reunião dos países-membros “sempre que, na opinião de qualquer um deles, estiver ameaçada a integridade territorial, a independência política ou a segurança de uma das partes”.

Quanto ao artigo 5.º, apenas poderia ser invocado se se confirmasse um ataque a território polaco. Nesse caso, a NATO considera que um ataque a um país membro é um ataque a todos os outros, que sairiam em sua defesa. Seria o início de uma guerra à escala global. Não foi.

No dia seguinte, o Presidente polaco, Andrzej Duda, admitiu que o míssil que matou duas pessoas em Przewodów poderia ter sido “lançado pela Ucrânia”, mesmo que fosse de fabrico russo, e que nada apontava para um “ataque intencional”.

Também o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, adiantou que uma “análise preliminar” sugeria que o incidente tinha sido, provavelmente, causado por “um míssil de defesa aérea ucraniano, disparado para defender o território da Ucrânia contra ataques de mísseis de cruzeiro russos”.

No seguimento destas declarações, a AP substituiu a notícia de James LaPorta por uma nota de correcção, admitindo que a sua fonte estava errada e que “reportagens posteriores demonstraram que os mísseis eram de fabrico russo e, muito provavelmente, tinham sido disparados pela Ucrânia, que se defendia de ataques russos”.