Mísseis atingem território polaco e matam duas pessoas

Reuters/STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE

Duas pessoas morreram numa explosão em Przewodow, uma aldeia no leste da Polónia, perto da fronteira com a Ucrânia, afirmaram os bombeiros polacos.

“Os bombeiros estão no local, não sabemos ainda o que se passou”, disse esta terça-feira Lukasz Kucy, o oficial de plantão num quartel de bombeiros das proximidades.

Segundo informou a rádio polaca ZET, dois mísseis extraviados atingiram a localidade, matando duas pessoas, sem acrescentar mais detalhes.

A Rússia atacou com mísseis várias cidades ucranianas ao longo desta terça-feira, naquilo que os ucranianos classificaram como a maior onda de mísseis em nove meses de guerra.

O primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, convocou uma reunião de emergência da comissão de segurança nacional e assuntos de defesa do Governo, disse o porta-voz do executivo no Twitter, Piotr Mueller.

Vários países europeus manifestaram solidariedade com as autoridades polacas por causa do incidente.

O Pentágono disse não estar em condições para confirmar a origem dos mísseis que atingiram a Polónia. “Temos conhecimento das notícias que alegam que dois mísseis russos atingiram um local no território da Polónia próximo da fronteira com a Ucrânia. Não temos neste momento qualquer informação que possam corroborar estes relatos e estamos atentos”, disse o porta-voz do Pentágono, Patrick Ryder.