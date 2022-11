Morreu o cantor e compositor brasileiro Erasmo Carlos (1941-2022), ex-Jovem Guarda

O cantor e compositor brasileiro Erasmo Carlos morreu na segunda-feira, após um súbito internamento hospital. Fora internado há um mês, com um edema, mas tivera alta, até que, neste novo internamento no Hospital Barra D’or, no Rio de Janeiro, não resistiu. As causas da morte não foram ainda divulgadas.

De seu verdadeiro nome Erasmo Esteves, nascido no Rio de Janeiro em 5 de Junho de 1941, Erasmo foi, na década de 1960, um dos nomes de relevo do movimento Jovem Guarda (onde era conhecido como o “Tremendão”), juntamente com Roberto Carlos, com quem selou uma duradoura parceria em centenas de canções (com o seu nome, existirão mais 500). Tinha 81 anos.