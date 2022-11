Revisão constitucional: BE está a perder velhas causas ou a ganhar novas bandeiras?

As bandeiras do Bloco são cada vez menos exclusivas do partido, como mostra o processo de revisão constitucional, mas o deputado José Soeiro diz que o BE tem novas agendas.

O clima, os direitos dos imigrantes, o combate à violência doméstica e de género, o bem-estar animal ou o voto aos 16 anos são bandeiras assumidas pelo Bloco de Esquerda (BE) praticamente desde a fundação do partido. Mas repartem-se cada vez mais por outras forças políticas e isso ficou mais claro com o processo de revisão constitucional em curso. Ao perigo de estar a perder as suas causas para outros partidos, o Bloco responde com “novas agendas” em que ainda está sozinho.