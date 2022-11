Os teus livros estão na estante a ganhar pó? Troca-os na Feira do Livro Dado, em Coimbra

No sábado, 26 de Novembro, a Casa da Esquina e a Casa Municipal da Cultura, em Coimbra, querem dar uma nova vida aos teus livros usados.

A Feira do Livro Dado está de regresso à Casa Municipal da Cultura, em Coimbra, no dia 26 de Setembro, e destina-se a todos os que quiserem trazer os livros que já leram e tocar por outros.

A nova edição, promovida pela Casa da Esquina, é “mais do que uma troca de livros”, diz a organização. “Este é um espaço de partilha, solidariedade e convívio em torno dos livros”, referem, num comunicado enviado ao P3. Se tens as estantes cheias de livros que estão a ganhar pó, se tens pouco espaço em casa ou se te queres livrar deles para leres outros, a única coisa que tens que fazer é inscreveres-te no formulário e aparecer.

A feira realiza-se no sábado das 11h às 13h e das 14h às 18h e a entrada é gratuita. A forma de participar continua a mesma: os visitantes devem trazer, “pelo menos”, um livro e, em troca, podem levar os que quiserem.

Todos os livros podem ser trocados, à excepção dos escolares, que são recolhidos por outras organizações, esclarece a organização.