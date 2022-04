No Dia Mundial do Livro, podes trocar os livros que quiseres nesta feira em Coimbra

A Casa da Esquina apresenta mais uma edição da Feira do Livro Dado, que se irá realizar no dia 23 de Abril, na Casa Municipal da Cultura de Coimbra. Qualquer pessoa pode participar desde que se inscreva e leve “pelo menos um livro” para trocar.

Com o mote do Dia Mundial do Livro, que se assinala a 23 de Abril, a Feira do Livro Dado regressa com uma nova edição. Promovida pela Casa da Esquina, em Coimbra, consiste num “mercado” onde qualquer pessoa pode trocar livros, não se recorrendo a dinheiro, nem se pondo em causa “a qualidade e a quantidade”, refere o comunicado da associação enviado ao P3.

A feira realiza-se no sábado, na Casa Municipal da Cultura de Coimbra, das 11h às 13h e das 14h às 18h. Para participarem, os interessados devem preencher o formulário de inscrição online. Depois, no próprio dia, têm de levar “pelo menos um livro” que já não queiram e, em troca, podem pegar em “livros novos” à escolha, “sem limite”, como é referido no enunciado do formulário. Todo o tipo de livros pode ser trocado, excepto os livros escolares.

A Feira do Livro Dado está inserida na programação da Bienal Anozero e pretende ser um “espaço de partilha, solidariedade e convívio em torno dos livros”.

Texto editado por Amanda Ribeiro