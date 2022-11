Países Baixos entram a vencer no Mundial 2022

Num duelo equilibrado, dois golos na parte final garantiram o triunfo da “laranja mecânica” contra o Senegal, em partida do Grupo A do Mundial 2022.

Em teoria, era o primeiro jogo de desfecho imprevisível. Na prática, confirmou-se que o duelo entre Senegal e Países Baixos foi pautado pelo equilíbrio. Na segunda partida do Grupo A do Campeonato do Mundo de futebol, os campeões africanos nunca permitiram que os europeus fizessem o jogo de posse que tanto gostam e, após 90 minutos em que a vitória podia ter caído para ambos os lados, a “laranja mecânica” foi mais feliz: com dois golos nos últimos minutos, os neerlandeses entrarem a vencer, por 2-0, no Qatar 2022.

Um dia depois de o Equador confirmar que o Qatar será o elo mais fraco do Grupo A, Senegal e Países Baixos protagonizaram um confronto em que houve muito respeito mútuo, mas, à imagem do futebol que ambas as selecções habitualmente apresentam, sem demasiadas amarras defensivas.

Mesmo sem a sua grande estrela - Sadio Mané ficou de fora do Mundial devido a lesão -, o Senegal consegui ser superior durante o primeiro terço da partida no estádio Al Thumama, criando um par de oportunidades de perigo.

A partir dos 30 minutos, os Países Baixos conseguiram equilibrar o jogo, que passou a ser tenso e disputado, e, embora as jogadas mais perigosas na segunda parte tivessem surgido para a baliza defendida por Andries Noppert, foi um erro do outro guarda-redes que ajudou a desequilibrar o encontro: aos 84’, De Jong colocou na área, Mendy foi precipitado na saída da baliza, e Gakpo, de cabeça, fez o único golo em Doha.

A partir daí, o Senegal arriscou e ainda podia ter restabelecido o empate, mas, no oitavo minuto de descontos, após um contra-ataque, Klaassen aproveitou uma defesa incompleta de Mendy e fez o 2-0 final.