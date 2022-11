O Equador estava preparado para o Mundial, o Qatar não

Das 32 selecções presentes no Mundial 2022, não houve selecção que o tenha preparado melhor do que a anfitriã, o Qatar, e não apenas por ter tido os últimos meses desimpedidos de compromissos competitivos. A selecção asiática passou os últimos 12 anos a pensar na sua estreia em fases finais dos Mundiais, a preparar o momento em que iria mostrar o seu futebol no maior palco de todos. Mas, neste domingo, o Qatar chocou de frente com a realidade, totalmente subjugado por um Equador no jogo de abertura do “seu” Mundial. Venceram os sul-americanos por 0-2, podia ter sido por mais.

Havia alguma expectativa em relação ao que podia valer este Qatar, que beneficiava da familiaridade entre os seus jogadores, todos a actuarem na liga local, e já com alguma rodagem no futebol mundial – campeões da Ásia e convidados para participar em provas de outras confederações. Mas rapidamente se percebeu que não tinha grandes argumentos para contrariar o seu adversário sul-americano, mais habituado a estas coisas e com jogadores de outro patamar competitivo. Em resumo, o Equador podia ter tido pouco tempo para preparar o Mundial, mas estava preparado.

O primeiro golo do Mundial 2022 neste jogo de abertura (que era também o 901.º jogo da história do torneio) esteve quase a acontecer logo aos 3’. Numa bola parada longa dos equatorianos, o guardião qatari Saad Alsheeb tem uma saída disparatada e fica completamente fora da jogada. A bola vai ter com Félix Torres que, de forma acrobática, a encaminha para a cabeça de Enner Valencia. O avançado do Fenerbahçe só teve de empurrar para aquele que se pensava ser o 0-1, mas a jogada acabaria por ser anulada após o VAR ter detectado uma posição irregular (por pouco) de Valência.

Os festejos do Equador ficaram adiados por mais uns minutos. Nova bola rápida a colocar em xeque a defesa do Qatar e a chegar a Valencia na área dos árabes. O infeliz Alsheeb não tem outro remédio que não derrubar o avançado equatoriano. O árbitro não tem dúvidas em assinalar penálti e Valencia, da marca dos 11 metros, deu expressão à tremenda superioridade dos sul-americanos.

Era um choque para a equipa do espanhol Felix Sánchez e que tinha o português Pedro Correia (“Ró-Ró”) como titular no lado direito da defesa. Mais do que a diferença de qualidade, havia uma diferença na forma como as duas equipas olhavam para este jogo – e isso também era evidente nas bancadas, onde os sul-americanos em minoria eram bem mais vocais do que os da casa.

À passagem da meia-hora, o Equador, que tinha um ex-Sporting no “onze”, Gonzalo Plata, deu outra cor ao resultado. Moises Caicedo ganhou uma bola à entrada da área, teve tempo e espaço para manobrar e para encaminhar a jogada para Preciado. O lateral cruzou na medida certa para a cabeça de Valencia fazer o resto.

Foi preciso chegar ao final da primeira parte para a selecção do Qatar levantar um pouco a cabeça num jogo que lhe estava a correr francamente mal. No último minuto da compensação, Almoez Ali cabeceou ao lado após um bom cruzamento a partir da direita, numa jogada que também passou por Ró-Ró. Foi um dos poucos bons momentos do Qatar nos primeiros 90 minutos da sua história num Mundial de futebol, que teve repetição já perto do final, num belo remate de Muntari, a passar bem perto da baliza de Galindez.

Positivo/Negativo Positivo Enner Valencia O avançado que trabalha com Jorge Jesus no Fenerbahçe marcou marcou os dois golos (e mais um que foi anulado) que permitiram ao Equador entrar bem no Mundial. Enquanto esteve em campo (sobretudo na primeira parte, antes de sofrer uma falta que o limitou), deu muito trabalho à defesa qatari.

Positivo Moisés Caicedo O jovem médio do Brighton ficou sem saber o que dizer quando lhe perguntaram sobre direitos humanos – Gustavo Alfaro, o seleccionador, foi a sua voz. Mas sabia bem o que fazer em campo, garantindo a superioridade do Equador no meio-campo. Foi dele a jogada que resultou no segundo golo. Negativo Qatar O campeão asiático acusou a pressão da estreia no Mundial que está a organizar, nunca mostrando argumentos para mudar o rumo de um jogo que lhe correu mal desde muito cedo.

Mas foram dois momentos que não fizeram mossa à superioridade quase total do Equador, que entrou bem neste seu quarto Mundial e elevou as suas expectativas de se qualificar para os “oitavos”, num grupo que tem ainda Países Baixos e Senegal. Até podia ter chegado a um resultado mais enfático, mas os dois golos de Valencia foram mais do que suficientes para provocar a primeira derrota de um país organizador no jogo de abertura. Já o Qatar, terá de melhorar muito para não ficar pelo caminho na fase de grupos.