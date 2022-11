Estreias de Messi e Mbappé abrem o apetite para o terceiro dia do Mundial

Quatro jogos preenchem o menu do terceiro dia do Mundial 2022, com destaque para os duelos em que vão actuar duas das maiores estrelas do futebol actual (o calendário completo com os horários e os canais de TV para assistir aos jogos está aqui). O argentino Lionel Messi e o francês Kylian Mbappé estão em fases de carreira distintas, mas são daqueles jogadores que os verdadeiros fãs de futebol não hesitam em pagar bilhete para ver, independentemente da nacionalidade ou do clube por que torcem.