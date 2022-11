Onde e quando pode ver os jogos do Mundial na TV

A SPTV adquiriu os direitos de transmissão de todos os 64 jogos do Mundial 2022 no Qatar, portanto, quem pretender assistir a todos eles, terá que subscrever os serviços premium do canal. No entanto, a estação televisiva negociou a venda de 36 partidas aos três canais em sinal aberto, RTP, SIC e TVI - a estação pública ficou com os direitos de transmissão de 22 jogos, enquanto cada uma das privadas ficou com sete.

Cada um destes canais vai transmitir um dos jogos de Portugal na fase de grupos: a estreia, com o Gana, às 16 horas de 24 de Novembro passa na TVI; o jogo de dia 28, às 19 horas, com o Uruguai, passa na RTP; e o duelo com a Coreia do Sul é transmitido pela SIC, às 15 horas do dia 2 de Dezembro.

Para além disso, passarão em canal aberto outros 18 jogos da fase-de-grupos, tais como o Argentina-México (26 de Novembro, às 19 horas, na TVI), ou o Croácia-Bélgica (a 1 de Dezembro, às 15 horas, na RTP).

Nota para o facto de todos os jogos do Brasil da fase de grupos também serem transmitidos em sinal aberto: Brasil-Sérvia dá na RTP, às 19 horas de 24 de Novembro; Brasil-Suíça passa na TVI no dia 28 às 16 horas; e Camarões-Brasil dá na RTP, às 19 horas de 2 de Dezembro.

Em relação à fase a eliminar do Mundial, se não for subscritor da SPTV, ainda assim, poderá assistir a vários dos jogos decisivos.

Nos oitavos-de-final, seis das oitos partidas passarão em sinal aberto, com a RTP a assegurar a transmissão do duelo no qual Portugal participe (caso a selecção chegue a esta fase). Nos quartos-de-final, três duelos passam em sinal aberto – um em cada um dos canais públicos.

A partir deste momento, terminam as transmissões do Mundial na SIC e na TVI, sendo que a RTP1 só assegurará, depois, a transmissão de uma das meias-finais e da final, às 15 horas de 18 de Dezembro.

