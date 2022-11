Benzema está fora do Mundial do Qatar

Karim Benzema, jogador do Real Madrid, está fora do Mundial do Qatar depois de se ter lesionado este sábado. O avançado já não vai integrar a selecção francesa no campeonato do mundo que arranca já este domingo.

O vencedor da Bola de Ouro 2022, Karim Benzema, lesionou-se na coxa esquerda durante um treino da selecção francesa, confirmou a Federação Francesa de Futebol (FFF), e “vê-se obrigado a desistir de participar no Mundial”, lê-se em comunicado.

Benzema, de 34 anos, foi examinado numa unidade hospital de de Doha, onde fez uma ressonância magnética, e a conclusão impede a continuidade na equipa nacional francesa: o jogador vai ter que parar, pelo menos, durante três semanas. O Mundial do Qatar termina a 18 de Dezembro.

“Nunca desisti na minha vida, mas esta noite tenho que pensar na equipa, como sempre fiz. A razão diz-me para deixar o meu lugar para alguém que possa ajudar o nosso grupo a fazer um bom Campeonato do Mundo”, escreveu Benzema no Instagram.

“Estou profundamente triste pelo Karim, que tinha neste Mundial um grande objectivo. Apesar deste novo golpe para a selecção francesa, tenho total confiança no meu grupo. Faremos de tudo para estar à altura do enorme desafio que nos espera”, declarou Didier Deschamps, em comunicado.

Já em 2018, quando a França venceu o Mundial que se realizou na Rússia, Benzema não competiu por motivos disciplinares com a FFF.

Ainda não é conhecido o nome do substituto na convocatória francesa. Este não é o primeiro golpe para a selecção francesa: Didier Deschamps não pode contar com Paul Pogba e N'Golo Kante, também lesionados. A França, do grupo D, vai estrear-se no Mundial do Qatar contra a Austrália na próxima terça-feira, 22 de Novembro.