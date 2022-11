Nesta cimeira da alimentação, há política, sexo e rock and roll

Cozinheiros a lerem Susan Sontag, ex- escorts a falarem sobre alta gastronomia, um primeiro-ministro a ser entrevistado por uma chef — a European Food Summit quer agitar as águas.

Ana Roš, a mais famosa chef da Eslovénia, considerada em 2017 a Melhor Chef Mulher pelo The World’s 50 Best Restaurants, caracóis louros, casaco com flores coloridas, está sentada numa cadeira no palco da European Food Summit, em Ljubljana. À sua frente está Robert Golob, o primeiro-ministro esloveno.