Avião cai com três pessoas e 53 cães a bordo. Todos sobreviveram

A aeronave embateu contra árvores e aterrou num campo de golfe coberto de neve no Wisconsin.

Um avião que transportava 53 cães resgatados de situações de risco do estado norte-americano de Nova Orleães fez uma aterragem de emergência num campo de golfe coberto de neve dos Lagos Ocidentais em Pewaukee, no Wisconsin.

Segundo o The Washington Post, as três pessoas que seguiam a bordo e alguns dos cães sofreram ferimentos ligeiros, mas todos sobreviveram.

O acidente aconteceu na terça-feira de manhã, numa das viagens mensais entre os dois estados para transportar os cães para o abrigo Humane Animal Welfare Society. A aeronave ficou danificada depois de acertar nas árvores durante o percurso, as asas acabaram por ser arrancadas e derramou litros de combustível. Só parou quando embateu contra uma árvore, escreve o jornal.

As causas ainda não são conhecidas, mas o incidente já está a ser investigado pelo National Transportation Safety Board e pela Federal Aviation Administration.

Depois do acidente, os funcionários do campo de golfe ajudaram o piloto, o co-piloto e o tripulante a sair do avião e, de seguida, ajudaram a transportar os animais para uma zona segura antes de os bombeiros chegarem.

Foto Os animais foram resgatados pelos funcionários do clube de golfe e pelos bombeiros Humane Animal Welfare Society

Os cães foram depois examinados por veterinários, sendo que 21 foram encaminhados para o Humane Animal Welfare Society, tal como planeado antes do acidente. Os restantes foram para outros abrigos, acrescenta a mesma fonte.

De acordo com Maggie Tate-Techtmann, directora da associação, sete dos 53 cães foram adoptados na quarta-feira. No dia seguinte, o número subiu para 19, acrescentou. “É notável que todos eles estejam tão bem como estão”, afirmou.

CeeCee é uma dessas cadelas. Conseguiu sair sozinha do avião e saltou para o colo do comandante dos bombeiros Tony Wasielewski, que se preparava para ajudar a transportar os outros cães que ainda estavam no interior da aeronave.

No dia seguinte, Wasielewski, que já estava a pensar ter outro cão, foi buscar CeeCee ao abrigo e apresentou-a aos outros dois que já tinha: Minka e Maci. “Assim que a senhora [do abrigo] abriu a porta, ela contornou a minha mulher, saltou para os meus braços e começou a dar-me beijos”, revelou.