Países em desenvolvimento apoiam novas propostas na COP27, faltam os outros

Há um potencial acordo na Cimeira do Clima das Nações Unidas, em Sharm el-Sheik, com a presidência egípcia a apresentar dois documentos que é apoiada pelo bloco dos países em desenvolvimento. São dois documentos que estão em cima da mesa: uma proposta para criar um fundo para perdas e danos e uma nova redacção do documento que servirá para elaborar a declaração final da conferência. Mas falta conhecer a posição negocial dos países mais ricos.

O puzzle está longe de estar montado. Os Estados Unidos e a União Europeia querem incluir na declaração final da COP27 um sinal forte de que são necessários mais cortes nas emissões de gases com efeito de estufa. A UE está ainda a insistir na necessidade de investir mais na redução de emissões.

A União Europeia gostaria ainda de ver escrito, preto no branco, o compromisso de diminuir progressivamente o uso de todos os combustíveis fósseis, para além do carvão. Este compromisso não está lá; retoma a linguagem que foi usada no ano passado, na COP26, em Glasgow, que menciona apenas a redução do carvão e dos subsídios aos combustíveis fósseis.

Esta ausência tinha sido um dos motivos que levou Frans Timmermans, na manhã de sábado, a considerar a anterior proposta de declaração final da COP27 como inaceitável, e susceptível de o fazer abandonar as negociações. “Tem de ficar claro que mais vale não termos nenhuma decisão do que uma má decisão”, disse aos jornalistas.

Outro ponto essencial prendia-se com com a falta de ambição do documento. “Para a UE é essencial manter a meta dos 1,5 graus [estabelecida no Acordo de Paris]. Temos de garantir que as conclusões e ambições [de Sharm el-Sheikh] vão além das de Glasgow [a COP26, no ano passado]”, afirmou Timmermans.

“A decisão final da COP27 deve reflectir que continuamos comprometidos com o objectivo de 1,5 graus e reconhecer a descoberta dos cientistas do Painel Internacional para as Alterações Climáticas de que para que esta meta seja possível de alcançar, o pico das emissões globais de gases com efeito de estufa tem de ser atingido em 2025 o mais tardar” afirmou Tina Stege, enviada especial para o clima das Ilhas Marshall, em nome da Coligação de Alta Ambição (um grupo de cerca de 60 países que se comprometeu a fazer avançar propostas climáticas progressistas). “Esta decisão da COP27 deve pôr o mundo no caminho para o abandono de todos os combustíveis fósseis e para uma transição justa e urgente para as energias renováveis”, disse Stege, citada pelo Guardian.

O tema das perdas e danos causados por catástrofes naturais relacionadas com as alterações climáticas atravessou toda a COP27, com os países mais vulneráveis, e mais pobres, a exigirem que seja estabelecido um fundo que lhes preste um apoio específico para recuperar destas catástrofes. O documento agora apresentado pela presidência da conferência diz que se “decide estabelecer novos procedimentos para criar um fundo para ajudar países em desenvolvimento a responder a perdas e danos”.

Detalhes do fundo ficam para depois

O documento deixa a definição dos pormenores de como este fundo virá a ser criado para depois da COP27. Estabelece uma comissão para lidar com a operacionalização deste fundo e definir quais as maiores necessidades, e convida “agências das Nações Unidas, organizações intergovernamentais, instituições financeiras internacionais, bilaterais e multilaterais a submeter ideias sobre como poderiam aumentar o acesso e/ou a rapidez, âmbito e escala do financiamento para actividades relevantes para as questões de perdas e danos”.

Fala em “mobilizar recursos novos e adicionais, e que estas novas disposições complementem as que já existem para dar apoio financeiro de outras fontes, processos e iniciativas, incluindo fora da Convenção [para as alterações climáticas das Nações Unidas] e do Acordo de Paris”. Os pormenores, idealmente, estariam acertados até à COP28, no próximo ano, nos Emirados Árabes Unidos.

“Adia temas cruciais em torno da definição de quem paga e exactamente quem é que pode beneficiar [do fundo], mas traça um caminho para lá chegarmos”, disse à Reuters Yamide Dagnet, director para a justiça climática da Open Society Foundations.

De facto, alguns activistas e representantes de países em desenvolvimento acolheram esta proposta positivamente. “Este esboço de documento sobre perdas e danos é um rasgo de esperança para os países vulneráveis, que já estão a sofrer impactos devastadores por causa da crise climática, e têm estado a lutar de unhas e dentes por isto”, disse ao Guardian Nick Deardeb, director da organização não-governamental Global Justice Now.

“É um momento muito excitante, após 30 anos de paciência, 30 anos de luta, 30 anos a tentar obter reconhecimento e acções concretas sobre perdas e danos”, disse ao mesmo jornal Alpha Oumar Kaloga, da delegação da Guiné.

Condições da UE

Esta proposta da presidência da COP27, ao contrário da apresentada pela União Europeia para a criação de um fundo, não põe condições para isso.

Uma das condições impostas pela UE é o alargamento da base de financiadores – um sinal dado à China e à Índia, países definidos como “em desenvolvimento” em 1992, quando foi assinada a Convenção-Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas, mas hoje grandes poluidores. “Deve ser levada em conta a situação económica dos países em 2022 e não em 1992, que é a proposta do G77 [o grupo de 134 países em desenvolvimento mais a China]”, com disse Frans Timmermans, vice-presidente executivo da UE e líder da equipa negocial europeia.

Outra condição da proposta europeia para criação de um fundo para perdas e danos implica assumir compromissos mais apertados na redução de emissões de gases com efeito de estufa. “Mitigação, adaptação, perdas e danos, tudo isto funciona em conjunto. Se a proposta europeia for aceite, tudo isto funciona como um pacote”, afirmou Frans Timmermans.