“Preferimos não ter decisão do que ter uma má decisão”, diz União Europeia na COP27

Falta de consenso sobre documento final fez com que o final da COP27, previsto para sexta-feira, fosse adiado. União Europeia diz que abandonará negociações se o resultado não for satisfatório.

O responsável pela pasta do Clima na Comissão Europeia, Frans Timmermans, disse que a União Europeia sairia das negociações se não se chegasse a um resultado satisfatório na Cimeira do Clima das Nações Unidas (COP27) – mas acredita que tal será alcançado ainda este sábado. De qualquer forma, prefere que não haja decisão a haver uma “má decisão”, disse aos jornalistas na cimeira que decorre no Egipto.

“Temos de andar para a frente, não para trás. Todos os ministros [da União Europeia] estão preparados para se irem embora se não alcançarmos um resultado que faça justiça e que seja aquilo de que o mundo está à espera – nomeadamente que façamos algo em relação à crise climática”, disse Frans Timmermans, que se mostrou preocupado com algumas das ideias apresentadas nas últimas horas. “Preferimos não ter decisão do que ter uma má decisão”, concluiu.

O presidente da cimeira climática, Sameh Shoukry, pediu às cerca de 200 nações reunidas no Egipto que “estejam à altura” neste sábado, numa altura em que o sucesso da conferência está em cheque. Shoukry fala um dia depois daquela que seria a data de encerramento da cimeira climática e reconheceu que havia pessoas “insatisfeitas”, mas pediu às nações determinação para se chegar a um acordo. “O texto [de rascunho] mantém os 1,5 vivos”, disse Sameh Shoukry. Em causa está a tentativa de limitar o aquecimento máximo do planeta a 1,5ºC (em relação aos níveis pré-industriais), definida no Acordo de Paris.

A França disse este sábado que as negociações pelo clima que decorrem no Egipto ainda não produziram um acordo capaz de conter o aumento das temperaturas globais. “Não podemos deixar que o objectivo climático dos 1,5ºC morra em Sharm el-Sheikh”, disse a ministra da Energia francesa, Agnès Pannier-Runacher.

Uma dos principais discussões está relacionada sobre quem paga as consequências das catástrofes naturais agravadas pelas alterações climáticas: foi proposto um fundo para financiar as perdas e danos das nações mais vulneráveis aos efeitos climáticos, que esteve em discussão na sexta-feira na COP27, mas continua sem acordo. Existe ainda um novo documento de trabalho para o texto final da cimeira, mais conciso, mas que continua a deixar em aberto estes pontos polémicos, como este mecanismo financeiro para ajudar os países mais vulneráveis a enfrentar as consequências das alterações climáticas – como tempestades, inundações e secas mais frequentes e mais intensas.

“Em cima da mesa estão várias discordâncias, mas um dos aspectos mais cruciais são as perdas e danos, o apoio que pedem os países em desenvolvimento para lidarem com as catástrofes naturais agravadas pelo aquecimento global”, explicou, a partir de Sharm el-Sheikh, Francisco Ferreira, da associação ambientalista Zero, numa comunicação enviada a jornalistas portugueses.