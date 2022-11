UE propõe fundo para perdas e danos na COP27, mas com condições

Continua sem haver acordo sobre temas polémicos na Cimeira do Clima das Nações Unidas em Sharm el-Sheikh, no Egipto, naquele que deveria ser o dia de encerramento.

Uma proposta apresentada pela União Europeia que prevê a criação de um fundo para financiar as perdas e danos nas nações mais vulneráveis aos efeitos das alterações climáticas fez avançar a discussão na Cimeira do Clima das Nações Unidas, em Sharm el-Sheikh, no Egipto, que deveria terminar nesta sexta-feira mas deverá prolongar-se pelo menos até sábado.

“Algumas partes continuam a insistir que querem um fundo, embora lhes tenhamos proposto um mosaico de possibilidades que permitiriam financiar as perdas e danos imediatamente, sem que fosse necessário um fundo. Mas, como continuam a dizer que é muito importante que haja um fundo, se essa é a única forma de chegarmos a acordo, podemos propor esse fundo, mas com algumas condições”, explicou aos jornalistas, em Sharm el-Sheikh, Frans Timmermans, vice-presidente executivo da Comissão Europeia que é responsável por pôr em prática o Pacto Ecológico Europeu, e que lidera a missão da UE.

O fundo deve ser dirigido aos países mais vulneráveis às alterações climáticas, afirmou. “E deve ser levada em conta a situação económica dos países em 2022 e não em 1992 [quando foi assinada a Convenção-Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas], que é a proposta do G77 [o grupo dos países em desenvolvimento na COP27, um dos que está a fazer finca-pé para que desta cimeira saia um compromisso sobre um mecanismo para financiar as perdas e danos sofridos por causa das alterações climáticas]”, avisou Frans Timmermans.

O ano de referência é importante, porque a China, actualmente o maior emissor de gases com efeito de estufa e a segunda maior economia mundial, foi classificada como um país em desenvolvimento na convenção de 1992 – e poderia assim evadir-se a contribuir para este fundo. Esta proposta aumenta a pressão sobre a China.

Nas condições da proposta europeia, inclui-se ainda a condição de que os países devem esforçar-se mais para reduzir as suas emissões de gases com efeito de estufa. “Mitigação, adaptação, perdas e danos, tudo isto funciona em conjunto. Se a proposta europeia for aceite, tudo isto funciona como um pacote”, afirmou Frans Timmermans.

A ideia da UE não terá sido, no entanto, particularmente bem acolhida pelos seus destinatários. Um negociador do G77, que não quis ser identificado, disse ao jornal britânico The Guardian que não tinha ficado impressionado. “É uma tentativa previsível da UE para dividir o G77 nas conversações. Estão apenas a repetir a sua posição original de forma a parecer que é um compromisso, quando não o é, na verdade”, afirmou.

Três hipóteses e critérios para a vulnerabilidade

Há mais uma proposta de ministros presentes nas negociações que, resumidamente, colocam três hipóteses: criar um fundo já; criar um fundo daqui a um ano, na COP28; ou não criar um novo fundo, canalizando antes meios já existentes para este fim.

Existe ainda um novo documento de trabalho para o texto final da cimeira, mais conciso, mas continua a deixar em aberto estes pontos polémicos, como que mecanismo financeiro poderá ser criado para ajudar os países mais vulneráveis a enfrentar as consequências das alterações climáticas – como tempestades, inundações e secas mais frequentes e mais intensas.

O documento “expressa profunda preocupação com os custos financeiros significativos associados às perdas e danos que têm os países em desenvolvimento, o que resulta no aumento do peso do endividamento e prejudica o cumprimento dos Objectivos do Desenvolvimento Sustentável de 2030”.

O secretário-geral das Nações Unidas reuniu-se esta manhã separadamente com Estados-membros da UE, com Frans Timmermans, com o representante da China e membros do grupo G77, anunciou na sua conta de Twitter.

Uma coisa que é necessário esclarecer com urgência é como é que se define esta “vulnerabilidade” às alterações climáticas. “Julgo que a discussão desta sexta-feira seja em torno da questão de definir vulnerabilidade. Tanto o documento da UE como as propostas dos ministros dizem que ‘os países mais vulneráveis’ devem beneficiar de um fundo. Isto exige ter respostas sobre quem deve ser incluído e quem deve ser excluído, que é algo que nunca foi claramente definido nos termos das Nações Unidas”, disse em Sharm el-Sheikh ao Guardian Yamide Dagnet, director para a justiça climática na Open Society Foundations.