Está feito. Pacto Climático de Glasgow aprovado, com reviravolta de última hora

O Pacto Climático de Glasgow foi aprovado, marcando o momento há muito esperado na COP26, mas com uma reviravolta inesperada. Alok Sharma bateu com o martelo na mesa às 19h42, aceitando uma emenda da Índia, para que o parágrafo sobre o carvão fosse alterado, passando-se do fim do seu uso para a “diminuição” do seu uso. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, já reagiu, em tom crítico: “Reafirmo a minha convicção que temos de acabar com os subsídios aos combustíveis fósseis. Acabar com o carvão”.