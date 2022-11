No Porto, Mind the Glass: comidas de tacho em bistrô elegante

O desafio é mesmo degustar, e nem tem que ser obrigatoriamente ao jantar. A partir do meio da tarde, e com uma oferta de petiscos e pratos de pequenas porções, a proposta é mesmo para não esquecer o copo, e daí o nome adoptado para a casa. Em inglês, porque está na moda, e também porque, afinal, quem manda agora na Baixa do Porto são mesmo os turistas. Para isso, uma impressionante – e efectiva, sublinhe-se – oferta com cerca de 650 vinhos disponíveis para o serviço a copo.

Um desafio que é reforçado com uma ajustada e variada carta com propostas gastronómicas bem tentadoras, com destaque para “Os nossos tachinhos”, que recorrem à mais genuína cozinha tradicional portuguesa e bem se adaptam ao conceito de bistrô moderno que é o foco do negócio.

O ambiente é igualmente bem convidativo e acolhedor, começando pela esplanada coberta aberta à rua, a área de bar com a imponente garrafeira e mais ao fundo, com altos janelões voltados à rua de trás, a sala polivalente em ambiente elegante, de conforto moderno e requintado. Se o objectivo é o jantar, é precavido fazer reserva com antecipação.

Para petiscar, ou então como entradas, as propostas vão das saladas à massa fresca com recheios vários, salada de polvo, mil folhas de sardinha e pimentos assados, bochecha de vitela em pão de trigo, desfeita de presunto e ovos, salada de rosbife e outros. Os preços variam entre 8 e 14€, os produtos são de notória qualidade e privilegiam a oferta de mercados e temporada, e a cozinha revela apuro, consistência e criatividade.

Para a refeição, há também a sopa ou creme da horta, os tachinhos de cozinha tradicional igualmente adaptados à oferta de produtos de temporada e sobremesas que do mesmo modo emulam os doces da tradição.

Em tempo que ainda o havia, deliciámo-nos com uma salada de tomate coração de boi, perfumada com laranja e coentros, a que se seguiu o tártaro de atum, bonito dos Açores, a dar conta não só da segurança culinária mas também do foco na qualidade dos produtos. Irrepreensível! Em ambiente de partilha, primorosos também os pastéis de massa tenra com pescada, de delicadeza, equilíbrio e definição de sabores de alto nível.

Desde o arroz malandrinho de legumes, com camarões e mexilhão, aos enchidos tradicionais e Brás de bacalhau, “Os nossos tachinhos” são uma espécie de imperdível mergulho nas profundezas da cozinha tradicional (preços entre 11 e 18€).

Elegante no serviço, rústica e intensa nos sabores, a massada de línguas de bacalhau mostrou-se irresistível, tal como o arroz malandrinho de enchidos. Ambos a mostrar que não é obrigatório ir às mais especializadas casas de comida da costa de Aveiro ou às aldeias beirãs para se saborear na plenitude pratos emblemáticos da gastronomia tradicional.

Igualmente convincente o tachinho de “Brás de bacalhau à nossa moda”, com a atraente particularidade de ser terminado já à mesa, um interessante twist do serviço que reforça também a lógica de partilha em que assenta a oferta. Até porque, no caso dos tachinhos, a dose é bem generosa e claramente aconselhada à degustação alargada.

Não tão convincente já a “Falsa cabidela de pato”, um exercício culinário de louvável e de rigorosa execução, mas que acaba por falsear – e esse é mesmo o propósito – o sabor tradicional que é a essência de uma cabidela, já que é um molho de carnes que toma o lugar do sangue.

Nas sobremesas, o mesmo esplendor dos sabores de tradição com o folhado de maçã e canela, e o pudim Abade de Priscos, cujo complemento de pêssego e hortelã em nada perturbam a essência saborosa e textura gelatinosa.

A associar à evidente qualidade da oferta, a experiência é ainda valorizada pelo serviço atento e eficaz, que neste caso assume particular importância no aconselhamento de vinhos.

A extravagância de mais de 600 vinhos a copo (2,90 a 70€) decorre do facto de o espaço ser uma das valências do grupo GLD, não só detentor de várias marcas mas também de uma das maiores distribuidoras nacionais. Daí que, além da oferta a copo, todos os vinhos estejam também disponíveis para venda ao preço de garrafeira.

Da mesma forma se explica a consistência da cozinha e a ligação à qualidade e genuinidade dos produtos com o menu assinado por Henrique Ferreira, o chef com pergaminhos já reconhecidos no restaurante Paço dos Cunhas, em Santar, integrado no mesmo grupo.

Daí que, se neste moderno e requintado bistrô é importante não esquecer o copo, a atenção ao garfo e à qualidade da cozinha não lhe fica nada atrás.

Mind The Glass

Wine – Bistrot – Bar

Praça Gomes Teixeira, 36

4050-161 Porto

Tel.: 913 093 932

Horário: das 16h às 24h, de terça a sábado

Encerra aos domingos e segundas.