Rosalía vence álbum do ano nos Grammys Latinos com Motomami

A uma semana de passar por Portugal em digressão, Rosalía ganhou o álbum do ano nos Grammys Latinos com Motomami, o disco que apresentará no Altice Forum Braga e no Altice Arena, em Lisboa, respectivamente a 25 e 27 de Novembro.

O disco da cantora catalã triunfou na categoria mais importante da gala de quinta-feira à noite da 23.ª edição dos Grammys Latinos em Las Vegas, arrecadando ainda mais três prémios. Motomani, o seu terceiro álbum lançado no início do ano, ganhou igualmente nas categorias de melhor álbum alternativo, além de melhor engenharia de produção e melhor design de embalagem.

Mas o grande vencedor da noite, entre os 53 prémios atribuídos pela Academia Latina da Gravação, contabilizou o jornal El País, foi o cantor uruguaio Jorge Drexler, que recebeu sete gramofones, entre os quais os prémios para canção do ano e melhor gravação do ano, outras das categorias importantes dos Grammys, pelo tema Tocarte (com C. Tangana).

Drexler ganhou também o prémio da melhor canção em língua portuguesa por Vento Sardom, que gravou com a cantora brasileira Marisa Monte, além de vencer com Tinta y Tiempo nas categorias de melhor álbum de cantautor, melhor canção alternativa e melhor canção pop (empatada com a canção Tacones Rojos do colombiano Sebastián Yatra).

Quem também se destacou foi o músico porto-riquenho Bad Bunny, que não esteve presente para receber os cinco prémios — mais um que Rosalía — e era o favorito da noite.

O prémio de artista revelação levou a um empate técnico entre a cubana Ángela Álvarez, de 95 anos, e a jovem mexicana Silvana Estrada.

Foto Rosalía durante a sua actuação em Las Vegas na noite de quinta-feira EPA/ETIENNE LAURENT

Como aqui escreveu o crítico Gonçalo Frota, sabe bem o que está a fazer neste terceiro álbum em que praticamente abandona o flamenco, reforçando uma postura de pop global : “Na verdade, aquilo que se escuta em ​Motomami é mesmo a liberdade e o desejo cumprido de querer ser tudo ao mesmo tempo. E que só não a eleva a uma obra-prima não pelo defeito de contradição, mas por um par de temas, mais tímidos na sua transformação, trair o gesto e cortar, por vezes, o efeito de desconcerto que é a arma mais sedutora e conseguida de Motomami.”