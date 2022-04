Digressão mundial de Rosalía passa por Porto e Lisboa

Mais de três anos depois da passagem pelo Nos Primavera Sound, Rosalía vai voltar a actuar em Portugal. A digressão do seu mais recente disco, Motomami, passará pelo Pavilhão Rosa Mota, no Porto, e pelo Campo Pequeno, em Lisboa, respectivamente a 25 e 26 de Novembro.

A próxima tournée da cantora catalã que se tornou um sucesso global de vendas com o anterior El Mal Querer, de 2018, arranca a 6 de Julho em Almería e incluirá mais 11 datas em Espanha: Sevilha, Granada, Málaga, Valência, Madrid (duas datas), Barcelona (duas datas), Bilbau, Corunha e Palma de Maiorca. Segue-se um mês na América Latina, com concertos no México, no Brasil, na Argentina, no Chile, na Colômbia, na República Dominicana e em Porto Rico, antes de mais uma série de actuações nos Estados Unidos entre Setembro e Outubro.

No regresso à Europa, Portugal encabeça as últimas nove actuações da digressão, que segue, depois de Lisboa, para Milão, Berlim, Düsseldorf, Amesterdão, Bruxelas, Londres e Paris.