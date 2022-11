As complicações amorosas por Ravel e Falla no CCB

Quando Sergei Diaghilev, empresário dos Ballets Russes, desafiou o compositor Manuel de Falla e o coreógrafo Leonid Massine a transformarem num bailado o romance El Corregidor y la Molinera, de Pedro Antonio de Alarcón, os três viajaram por Espanha na companhia do bailarino Félix García para se aproximarem e inebriarem com as danças folclóricas locais. Dessa viagem resultaria, então, O Chapéu de Três Bicos, bailado estreado em 1919, inspirado na história de um homem de poder, um magistrado, que tenta seduzir a mulher de um moleiro, fazendo-se valer da sua posição social.