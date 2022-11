Arménio Carlos desafia PCP a “corrigir” posição sobre Ucrânia. Partido está a ser “queimado em lume brando”

Em entrevista ao programa Hora da Verdade, do PÚBLICO-Rádio Renascença, Arménio Carlos diz que lhe custa ver o PCP “queimar em lume brando” por não ter respondido directamente à questão sobre se houve ou não invasão da Ucrânia pela Rússia. E desafia o partido a “corrigir” a sua posição para conseguir pôr as propostas que respondem à vida dos portugueses no centro do debate. O antigo secretário-geral da CGTP espera que o novo líder comunista, Paulo Raimundo, o faça rapidamente.