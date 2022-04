O PCP vive o seu Adeus, Lenine ou então uma versão de O Imenso Adeus. A preocupação existe nas hostes sobre as consequências eleitorais da posição sobre a Ucrânia. A decadência eleitoral do partido é muito anterior à invasão da Rússia, mas teme-se pelo futuro. O cansaço visível de Jerónimo de Sousa volta a acender as campainhas da sucessão.