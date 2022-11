IRS e habitação. O que os partidos querem mudar no OE2023

A elevada taxa de inflação marca as propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2023 que os partidos entregam esta sexta-feira no Parlamento. O combate à perda do poder de compra e os custos da habitação são dois dos temas que os partidos estão a ter em conta nas propostas que querem ver incluídas no Orçamento apresentado pelo Governo de António Costa.

IL quer redução nos cinco primeiros escalões de IRS

Baixar o IVA temporariamente nos bens alimentares, aliviar o IVA na energia, reduzir o IRS nos cinco primeiros escalões e diminuir a taxa de IRC sobre as empresas. Estas são algumas das “cerca de duas dezenas de propostas” de alteração ao OE2023 que a Iniciativa Liberal (IL) apresentou esta manhã em conferência de imprensa.

A deputada Carla Castro explicou que se trata de propostas “cirúrgicas” e que, em termos orçamentais, “mais do que se compensam”. Com a redução de despesa da Administração Pública, a IL espera “poupanças de três a quatro mil milhões de euros ao longo do todo o processo”, que servirão para financiar o alívio no IRS estimado “entre 1000 a 1200 milhões de euros” e a redução temporária de “3000 milhões de euros” provocada pelo alívio do IVA nos bens alimentares.

Além das propostas sobre os rendimentos, os liberais têm também propostas sobre habitação, numa altura em que o Banco Central Europeu (BCE) traça uma trajectória de subida das taxas de juro. Uma delas passa por fazer “acertos de dedução [das despesas de habitação] no IRS”, visto que “hoje as deduções são válidas nos contratos realizados até 2011”, adiantou Carla Castro, uma das candidatas à liderança da IL. A esta a deputada soma outra: a possibilidade de um subsídio de habitação pago pelo empregador, à imagem do que acontece com o pagamento do subsídio de alimentação.

A dedução das despesas de educação “por sujeito” passivo e o reforço dos incentivos à poupança nos Planos Poupança Reforma (PPR) são outras das áreas em que a IL apostou.

A IL não deixou de fora as chamadas bandeiras liberais como a privatização da TAP, em “pelo menos 50%”, da Caixa Geral de Depósitos, a 100%, da RTP, da Soflusa e da Transtejo. A estimativa de receitas não foi avançada.

A saúde foi outra das áreas trabalhadas. Uma das ideias deixadas pelos liberais passa pela atribuição de um médico de família a quem não o tem, mesmo que seja através do sector privado. Para o ensino superior, a IL quer uma antecipação da divulgação dos resultados para que os estudantes possam organizar a sua vida mais cedo.

BE quer salários e pensões actualizados à inflação

Além de um conjunto de propostas centradas na habitação, o Bloco de Esquerda (BE) vai ainda avançar com novas medidas sobre rendimentos, justiça fiscal, serviços públicos e a defesa da liberdade e da democracia. Ao todo, são cerca de 150 iniciativas para responder ao “mundo ao contrário” apresentado pelo executivo na proposta de OE, afirmou a deputada Mariana Mortágua esta sexta-feira no Parlamento.

A nível dos rendimentos, o BE defende a actualização dos salários da função pública, das pensões e dos escalões IRS à taxa da inflação e o aumento do salário mínimo nacional para 850 euros para compensar “integralmente” a “perda do poder de compra” dos portugueses, assinalou a bloquista.

Quanto à justiça fiscal, o partido quer avançar com o fim das isenções para operações com criptomoedas por serem “um activo puramente especulativo”, com a redução do IVA da electricidade e gás para 6% e com a clarificação “de uma vez por todas” de que “as barragens têm de pagar IMI”, disse a deputada, num piscar de olhos à EDP.

A respeito dos serviços públicos, Mortágua defendeu a criação de uma compensação para os professores deslocados, a generalização das unidades de saúde familiar tipo B por oposição às unidades USF tipo C que, apontou, representam “a privatização de uma parte do SNS” e o fim das propinas.

No caso da defesa das liberdades e da democracia, o Bloco propõe criar um programa de prevenção e combate à “maior ameaça à segurança em Portugal”, a violência contra as mulheres, um “imposto Google” sobre as grandes empresas digitais cuja receita deve reverter para a comunicação social e usar 3 milhões de euros das receitas da Santa Casa da Misericórdia para criar um programa de publicidade os riscos do jogo.