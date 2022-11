Câmara dos Representantes dos EUA: maioria republicana é curta, mas suficiente para enfrentar Biden

A incapacidade do Partido Republicano para aproveitar a mais elevada taxa de inflação em 40 anos nos Estados Unidos e a altíssima impopularidade do Presidente em exercício (acima dos 53% de desaprovação no dia das eleições intercalares) para virar decisivamente o tabuleiro político norte-americano a seu favor e liderar a tal “onda vermelha” que se esperava por todo o território pode ser vista com um fiasco eleitoral.