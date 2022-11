PS/Viana escolhe substituto de Miguel Alves em Dezembro

Renúncia do secretário de Estado, que presidia à distrital de Viana do Castelo, criou um vazio nas estruturas locais do partido. Presidente da Câmara de Paredes de Coura pode ser o sucessor.

A federação distrital do PS de Viana do Castelo reúne-se na próxima terça-feira para aprovar um novo calendário eleitoral. Em apenas dois meses, os militantes do PS de Viana do Castelo vão ter de escolher um novo líder para a distrital do partido, devido ao pedido de renúncia do até agora presidente deste órgão partidário Miguel Alves. A reunião está marcada para a noite de terça-feira e realizar-se-á em Vila Nova de Cerveira, com concelho que passou para as mãos do PS nas últimas eleições autárquicas.

A renúncia de Miguel Alves, que deixou a presidência da Câmara de Caminha para ser secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro, cargo que, entretanto, deixou, implica também a desconvocação do congresso distrital, cujos delegados foram eleitos no mesmo dia – 4 de Novembro – em que o ex-presidente da Câmara de Caminha foi reeleito para um último mandato à frente da federação distrital de Viana do Castelo.

Em relação ao sucessor de Miguel Alves na distrital, há um muro de silêncio, mas, ao que foi possível apurar, o actual presidente da mesa da comissão política distrital do PS de Viana do Castelo pode vir a avançar. Não há ainda nenhuma decisão tomada, mas fontes socialistas admitem que a escolha possa vir a recair em Vítor Paulo Pereira.

Em declarações ao PÚBLICO, Vítor Paulo Pereira, que é presidente da Câmara de Paredes de Coura, não se compromete e diz que o que é “importante é preparar com rapidez” o processo eleitoral e realizar o congresso federativo que vai eleger a futura comissão política distrital do PS de Viana do Castelo.

De acordo com os estatutos, o partido tem 40 dias, após o pedido de renúncia do presidente da comissão política distrital, para preparar um novo processo eleitoral de forma a preencher o vazio que se criou com a renúncia de Miguel Alves. “Trata-se de um declaração unilateral de vontade que não depende de aceitação externa, e o seu efeito traduz-se na irreversibilidade e na cessação do exercício das funções que o cargo exige”, diz o dirigente socialista.

A renúncia à presidência da distrital socialista surge na sequência da acusação, por prevaricação, deduzida pelo Ministério Público contra o também ex-presidente da Câmara de Caminha e que levou à sua demissão, no dia 10 de Novembro, do cargo de secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro.

O calendário que vai ser apresentado na terça-feira na reunião está sujeito à apreciação dos militantes e, se for aprovado, as eleições federativas para escolher o novo líder distrital deverão decorrer em meados do mês de Dezembro, realizando-se o congresso federativo nas primeiras semanas de Janeiro.

As 19 federações distritais socialistas foram a votos nos dias 4 e 5 de Novembro para escolherem os rostos das estruturas federativas do partido para os próximos dois anos. Houve 14 recandidaturas e Viana do Castelo foi uma delas, e algumas estreias.