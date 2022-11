Eleições federativas no PS: 14 recandidaturas e algumas estreias

Os socialistas vão a votos nesta sexta-feira e sábado para escolherem os rostos das estruturas federativas do partido para os próximos dois anos.

Em 19 federações do PS que vão a votos nesta sexta-feira e sábado há 14 recandidaturas e em seis estruturas distritais a presidência é disputada por dois candidatos. As seis federações onde há disputas são: Algarve, Bragança, Coimbra, Federação Regional do Oeste (FRO), Porto e Setúbal.