NATO afasta cenário de escalada da guerra e aponta para “acidente” com míssil ucraniano na Polónia

As conclusões preliminares da investigação ao “incidente” de terça-feira junto à fronteira da Polónia com a Ucrânia desmentem a tese de um ataque deliberado da Rússia contra membros ou território da Aliança, afirmou o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg.

“As averiguações ainda não foram concluídas”, ressalvou Stoltenberg, acrescentando que com base na informação disponível, tudo aponta para um “acidente” que envolveu um míssil da defesa antiaérea da Ucrânia disparado contra mísseis de cruzeiro russos.

“Não há nenhuma indicação de que se trate de um ataque deliberado, nem temos nenhuma indicação que que a Rússia tenha planeado nenhuma acção militar ofensiva contra o território da NATO”, disse Stoltenberg, no final de uma uma reunião que juntou os comandos militares e os embaixadores dos 30 países que compõem a aliança, esta quarta-feira no quartel-general da NATO.

Stoltenberg afastou o cenário de uma escalada da guerra, e repetiu mais uma vez que a NATO não faz parte do conflito. Mas deixou claro que os aliados não culpam a Ucrânia pelo “acidente” que provocou a morte de duas pessoas, e que responsabilizam a Rússia pelo sucedido.

“Este incidente aconteceu durante uma nova vaga de ataques indiscriminados da Rússia, com mais bombardeamentos de alvos civis e militares”, apontou o secretário-geral da NATO, vincando que “a Ucrânia tem o direito de abater os mísseis que são lançados contra as suas cidades e as suas infra-estruturas”.

Lembrando que foi Moscovo que decidiu lançar uma guerra de agressão ilegal contra a Ucrânia, Stoltenberg repetiu várias vezes que é a “Rússia que tem a responsabilidade” pelas fatalidades na Polónia, “por ter causado a guerra que cria estas situações perigosas”.

Questionado pelos jornalistas, o líder da NATO não quis especular sobre a eficácia dos sistemas de defesa antiaérea da Ucrânia, recusando avançar mais informação sobre os acontecimentos na zona de fronteira da Polónia — Stoltenberg não quis confirmar, entre outros detalhes, se além do míssil ucraniano, foram encontrados no local outros destroços de material que possa ter sido disparado pela Rússia.

O secretário-geral da NATO também não quis comentar as afirmações do ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmitro Kuleba, que classificou como “propaganda russa” a informação sobre a origem do míssil que explodiu na Polónia.

Apenas aconselhou todas as partes a manter a calma e evitar afirmações mais inflamadas que possam resultar numa escalada do conflito. “A NATO está preparada para reagir rapidamente e com firmeza, mas também de forma prudente e responsável”, sublinhou. “Acidentes como este não podem resultar numa espiral que depois escapa ao nosso controlo”, considerou.

Numa nota destinada a tranquilizar a opinião pública, o secretário-geral lembrou que na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia a NATO reforçou significativamente o seu aparato de segurança no flanco Leste da Europa, pré-posicionando as suas forças para assegurar a protecção do seu território contra qualquer ataque. “Os nossos sistemas estão a operar constantemente, as nossas defesas antiaéreas estão activas 24 horas por dia, sete dias por semana”, garantiu — repetindo que não existe “qualquer indício de que a Rússia esteja a planear acções ofensivas contra qualquer país aliado”.

A reunião dos embaixadores da NATO foi convocada na terça-feira, após a explosão de um míssil numa localidade polaca a seis quilómetros da fronteira com a Ucrânia, e não se tratou de uma consulta formal do Conselho do Atlântico Norte, pela invocação do artigo 4.º do tratado de Washington.

De acordo com o texto fundador da NATO, os membros podem levar à discussão do Conselho do Atlântico Norte qualquer questão de “preocupação” relacionada com a sua segurança. “As Partes consultar-se-ão mutuamente sempre que, na opinião de qualquer uma delas, a integridade territorial, a independência política ou a segurança de qualquer uma delas esteja ameaçada”, diz o artigo 4.º.

Quando um aliado convoca o Conselho do Atlântico Norte ao abrigo do artigo 4.º, é feita uma avaliação conjunta da questão suscitada, e “potencialmente” tomada uma decisão ou anunciada uma acção em nome da Aliança.

O arranque da invasão da Ucrânia pela Rússia, a 24 de Fevereiro, levou à invocação do artigo 4.º pela Bulgária, República Checa, Eslováquia, Estónia, Letónia, Lituânia, Polónia e Roménia. Antes disso, a Polónia já tinha feito um pedido semelhante, em Março de 2014, na sequência das acções agressivas da Rússia na Crimeia.

A Turquia também já invocou o artigo 4.º por diversas vezes; em 2015, para dar conta aos aliados das medidas tomadas após os ataques terroristas; em 2012 (por duas vezes) por causa da guerra na Síria, e em 2003 após a invasão do Iraque.