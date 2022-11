As memórias amargas do governador

O ex-governador do Banco de Portugal Carlos Costa carrega como um fardo o sentimento de injustiça com a avaliação do seu mandato durante um dos períodos mais negros da sua História recente. O livro das suas memórias que o jornalista Luís Rosa acaba de publicar é uma tentativa evidente de reparar esse sentimento. Mesmo que para o fazer recorra a supostas fragilidades de terceiros com quem partilhou as rédeas do poder. Não é nada de novo em democracias consolidadas, embora cause espanto e pavor num país no qual a opacidade é uma regra de ouro dos poderes.