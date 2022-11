Câmara de Lisboa quer pôr mais 1000 bicicletas Gira na rua em 2023

Numa altura em que há várias queixas de falta de bicicletas da rede Gira nas estações, assim como veículos com problemas mecânicos e até sem bateria, a Câmara de Lisboa vai investir três milhões de euros “no reforço da rede Gira” em 2023. Essa será uma das medidas que constatarão na proposta de orçamento municipal para o próximo ano, que será apresentado esta terça-feira.

De acordo com informação avançada ao PÚBLICO pelo município, os três milhões de euros previstos para investimento nas Gira vão servir para reforçar a rede com mais 1000 bicicletas e mais 20 estações (como, de resto, está previsto todos os anos até 2025), para que as bicicletas passem a chegar a “todas as freguesias de Lisboa”.

Este investimento surge depois de um ano, em que foram apontadas ao sistema inúmeras deficiências, seja pela falta de bicicletas nas docas, problemas mecânicos e veículos eléctricos descarregados, fazendo com que muitas novas docas abrissem, mas estivessem frequentemente vazias – até problemas na própria aplicação móvel da Gira. A frota de bicicletas ronda as 1600. No entanto, nos últimos meses, o número de veículos disponíveis costuma ser cerca de metade desse valor.

O investimento surge também depois de o executivo ter aprovado, na semana passada, a gratuitidade das Gira, que deverá entrar em vigor no “primeiro trimestre de 2023” para os estudantes até aos 23 anos e os maiores de 65 anos de Lisboa, que já têm acesso ao passe de transportes grátis.

Esta medida, que surge enquadrada no pacote de medidas de combate à inflação aprovado em Setembro passado, será numa “primeira fase” para estas faixas etárias, mas a ideia é que venha a ser alargada à população que tenha residência fiscal no município.

Com a gratuitidade, é expectável que a utilização de bicicletas Gira vá aumentar. Por isso, apesar do investimento previsto, o município terá muito a fazer para corrigir todos os problemas que existem no serviço. Isso mesmo já reconheceu o vereador da Mobilidade, Ângelo Pereira, admitindo que os problemas na rede Gira são “reais”, sobretudo devido à falta de recursos humanos para fazer a manutenção das bicicletas e à dificuldade em adquirir material.

Os vereadores do PS, entre eles o anterior responsável pela Mobilidade, Miguel Gaspar, têm vindo a denunciar um “desinvestimento” no sistema das Gira. Olhando para o Plano de Actividades e Orçamento da EMEL (a empresa municipal que o gere), sob alçada do anterior executivo socialista, o investimento previsto para as Gira para 2022 rondava os 4,6 milhões de euros, enquanto o deste executivo ronda os dois milhões de euros.

Novos eléctricos chegam em Abril

Os 15 novos eléctricos articulados, cujo contrato para a sua construção foi assinado ainda no anterior mandato de Fernando Medina, em Abril de 2021, deverão começar a chegar entre Março e Abril, de acordo com o município. Estes eléctricos terão capacidade para 221 passageiros e destinam-se ao reforço da carreira 15E, que liga a Praça da Figueira a Algés.

Na altura, o município estimava um investimento de 43,3 milhões de euros. A câmara fala agora num investimento de 60 milhões, aos quais se juntam mais 109 para investir na renovação da frota de autocarros entre 2023 e 2026.