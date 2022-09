Lisboa já tem pacote de medidas para combater efeitos da inflação. Oposição diz que falta “ambição”

Proposta inclui contributos das forças políticas da oposição, que acusam o executivo de ter apresentado um pacote “sem ambição”. Município conta gastar implementar cerca de 40 milhões de euros nestas medidas. Umas serão para arrancar mais brevemente, outras terão de esperar pelo orçamento do próximo ano.

Lisboa já tem um pacote de medidas para combater os efeitos da escalada da inflação no orçamento das famílias. Depois de quase oito horas de reunião, os vereadores aprovaram uma proposta que, além das medidas apresentadas por Carlos Moedas, inclui também contributos das forças políticas da oposição, que considera, ainda assim, ser um pacote que fica aquém do “apoio imediato” que as famílias precisam.