Quando é que o exercício começa a ser mau para a saúde?

Neste episódio do podcast Vitamina P, exploramos as consequências dos excessos nas dietas e no exercício para a saúde cardiovascular. O nosso convidado é Hélder Dores, coordenador de cardiologia clínica e desportiva no Hospital da Luz.

Na parte nutricional, o especialista explica como restringir demasiado os hidratos de carbono pode causar arritmia, ou seja, um batimento cardíaco anormal. Já o exercício em excesso pode causar rabdomiólise, ou seja, a destruição dos músculos. Exagerar nas idas ao ginásio também cria stress muscular, incluindo no músculo cardíaco.

“Em termos genéricos, tudo o que é em excesso não é bom”, confirma Hélder Dores. O especialista explica que há vários sinais de alerta: “Perturbações no sono, insónias, mais lesões musculares sem motivo aparente”, enumera. “Há também uma diminuição da própria imunidade.”

No Vitamina P, exploramos o motivo dos excessos, as consequências, e – no caso do exercício – a dose que é recomendada por especialistas.

A fechar o episódio, exploramos o que a ciência diz sobre a água. Qual é a quantidade ideal que devemos beber? Como equilibrar líquidos e a água que consumimos com os alimentos? É possível ingerir demasiada água? As respostas são dadas no segmento do Vitamina P dedicado aos estudos fantásticos.

